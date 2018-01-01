Бесплатные книги

Перед вами уникальная библиотека: ключевые научно-популярные книги, отобранные экспертами. Каждую из них можно скачать бесплатно и при этом абсолютно легально. Выкуп книг в свободное использование стал возможным благодаря широкой народной поддержке: мы собрали более миллиона рублей частных пожертвований от сотен граждан. Кроме того, финансовую помощь проекту оказал негосударственный институт развития «Иннопрактика». Сбор средств продолжается, и вы можете пожертвовать любую сумму на дальнейший выкуп книг.

Коллекция бесплатных книг будет пополняться, а посмотреть весь список из почти 1500 книг, отобранных и оцененных нашими экспертами, можно в навигаторе Всенауки.

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